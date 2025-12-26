السيد الحوثي يحذّر من طاغوت العصر: مشروع ظلم شامل يضرب القيم والهوية الإيمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحوثي في كلمة له، إن "طاغوت العصر المتمثل باليهود والصهيونية العالمية وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وعملائهم وأتباعهم أخطر وأظلم طاغوت في كل تاريخ البشرية" مبيناً، أنه "جمع كل أنواع الظلم والمفاسد وخرج من الفطرة الإنسانية والالهية وحصل على إمكانيات سخرها بقتل الناس وافساد الاخلاق والقيم ونشر الرذائل".

وأضاف، أن "طاغوت العصر يشكل خطورة على كل المجتمعات العربية ويعمل على تحويلها الى الة بيده يفعل بها ما يريد"، مؤكداً، أن "استهداف الهوية الايمانية والقيم والأخلاق من طاغوت العصر هو أخطر أنواع الاستهداف".

وأكد السيد الحوثي أنه "لا يزال لدى هذه الأمة ما يخشاه الأعداء وهم يحاولون أن يتخلصوا من ذلك"، مشيراً إلى أن "الأعداء يشعرون بالقلق الكبير عندما يشاهدون توجهّات عملية في واقع الأمة من خلال نماذج لدى الشعوب".

وفي ما يخص سلاح حركات المقاومة في المنطقة، قال السيد الحوثي إن "الحديث عن نزع السلاح هو بهدف تجريد أي فئة من هذه الأمة مما يمكن أن يواجهوا به أي عدوان أو تسلط وطغيان إسرائيلي وأميركي".

وعن سوريا، رأى السيد الحوثي أن "النموذج السوري فيما يتعلق بالجماعات المسيطرة على سوريا فهي واضحة في أنها لا تعادي إسرائيل وتسعى للتطبيع مع العدو الإسرائيلي".

أما بالنسبة لفنزويلا، فقال السيد الحوثي: "الأمريكي ينهب بشكل مستمر ثلث ما تنتجه فنزويلا من النفط ولم يكتفِ بذلك، بل يريد السيطرة الكاملة على أكبر احتياطي من نفطها ، مؤكداً أن "الأمريكي يجعل من عنوان مكافحة المخدرات في فنزويلا ذريعة لمحاولة السيطرة عليها".

وأضاف السيد الحوثي: "الأميركي يمارس قرصنة ببلطجة وبتلصص وبنهب وبشكل مكشوف يسعى إلى السيطرة على الثروة النفطية في فنزويلا".

وأكد السيد الحوثي أن "الحديث عن إسرائيل الكبرى هو لإخضاع شعوب المنطقة لأجرم وأسوأ عدو، وهذه كارثة أن تقبل الأمة بذلك"، مشدداً على أن "العدو الإسرائيلي بشراكة أميركية ودعم غربي مستمر ومواصل لإجرامه في فلسطين ولبنان والاستباحة لسوريا".

وقال السيد الحوثي إن "القتل الصهيوني في فلسطين حالة يومية وكذا الاختطاف إلى السجون والعدو الإسرائيلي مستمر بشكل يومي بانتهاك حرمة المسجد الأقصى الذي هو من المقدسات الكبرى للمسلمين"، واصفاً "سعي بن غفير إلى إحاطة المعتقلات والسجون ببرك تُجعل فيها التماسيح هو تفنن في الإجرام والطغيان".

وأكد السيد الحوثي أن "العدو الإسرائيلي يريد أن يستحوذ على الثروات حتى المياه مثلما هي الحال مع الأردن فهو يغتصب ماء الأردن ثم يتحكم بما يبيعه من المياه بالشعب الأردني".

وتابع السيد الحوثي بأن "العدو الإسرائيلي لا يفي أبدا بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى في الاستحقاق الإنساني بدخول الغذاء والدواء لغزة"، لافتاً إلى أن "هناك توجهاً لأن يكون ما يحصل في غزة حالة مقبولة وأن تكون كل المنطقة متقبّلة للعلاقة مع إسرائيل".

