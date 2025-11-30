تنسيقية المقاومة العراقية ترد على الاتهامات باستهداف حقل كورمور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان اصدرته بشأن الاعتداء الذي طال حقل كورمور للغاز في السليمانية أن "اتهام الإعلام الأصفر لفصائل المقاومة العراقية تقف خلفه جهات خبيثة تريد خلط الأوراق والتغطية على صراع إقليمي"، لافتة إلى أن "المقاومة ليس في اجندتها استهداف أي من المواقع المدنية وأن سلاحها موجه نحو الاحتلال دائماً. "



وأضافت، ان "المقاومة العراقية مستعدة للمشاركة في التحقيق في الإعتداءات المتكررة وخاصة تلك التي تستهدف البنى التحتية والثروات الوطنية وقد عرضت سابقاً استعدادها لتكون جزءاً من منظومة الدفاع الجوي وتأمين الاجواء العراقية وصولاً الى تحقيق السيادة الوطنية الكاملة".



