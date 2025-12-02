https://ar.mehrnews.com/news/1965671/ ٠٢/١٢/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص رمز الخبر 1965671 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٢/١٢/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص أرضٌ شامخة.. جدارية جديدة في طهران تجسّد فوز الفريق الرياضي أزيح الستار عن الجدارية الجديدة الثانية المُجهّزة حديثًا لساحة السكة الحديدية بطهران، الذي يُجسّد فوز الفريق الرياضي الإيراني في دورة ألعاب التضامن الإسلامي. رمز الخبر 1965671 کپی شد محتوى ذات صلة إزاحة الستار عن جدارية جديدة في ساحة وليّ العصر (عج) إحياءً لذكرى استــ ـشـ ـهاد السيدة فاطمة (س) ازاحة الستار عن جدارية ساحة ولي عصر(عج) بعنوان "أمة أحمد (ص)، أمة الوحدة" ازاحة الستار عن احدث جدارية بساحة ولي العصر (عج) تحمل عبارة "الجيش يضحي من اجل الامة" سمات التصميم الجداري طهران دورة العاب التضامن الاسلامي
