٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص

أرضٌ شامخة.. جدارية جديدة في طهران تجسّد فوز الفريق الرياضي

أزيح الستار عن الجدارية الجديدة الثانية المُجهّزة حديثًا لساحة السكة الحديدية بطهران، الذي يُجسّد فوز الفريق الرياضي الإيراني في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

