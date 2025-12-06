السفير الإيراني في بلغراد يلتقي وزير تكنولوجيا المعلومات الصربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السفير فضلي في هذا اللقاء استعداد السفارة الإيرانية في بلغراد لتسهيل التواصل بين القطاعات المعنية في البلدين، نظرًا للتقدم الذي أحرزه البلدان في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمية.

وقال: لحسن الحظ، نشأت اتصالات جيدة بين الجانبين في السنوات الأخيرة، وفي هذا السياق، تُعبّر زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بلغراد وتوقيع مذكرة تفاهم في فبراير/شباط 2025 عن إرادة البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

من جانبه ، رحب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية صربيا بوريس براتينا أيضًا بتنمية التعاون مع إيران في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والأمن الرقمي، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته صربيا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

