خسائر بـ100 مليون دولار لحاملة الطائرات الأميركية "هاري إس. ترومان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُعدّ حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس. ترومان" (USS Harry S. Truman CVN-75) واحدة من أبرز القطع في الأسطول الأميركي، وتنتمي إلى فئة نيميتز النووية الشهيرة.

ودخلت الخدمة في تموز/يوليو 1998، وتشكل منذ ذلك الحين ركناً أساسياً في قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ قوة نيران بحرية – جوية بعيدة المدى في مختلف البحار.

كما تتميز الحاملة، بأنّها منصة عمليات عسكرية متقدّمة، أداة للضغط السياسي والعسكري، قدرة على العمل لفترات طويلة.

وشاركت "هاري إس. ترومان" في العدوان على اليمن في عام 2024، وتضررت أكثر من مرّة بفعل صواريخ القوات المسلّحة اليمنية في البحر الأحمر.

