جليلي: القوة النووية الإيرانية تحددها الجامعة وليس الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سعيد جليلي، بعد الحرب العالمية الثانية، تغيرت موازين القوى في العالم، واعتبر الغرب، الذي كان ثملاً بالنصر في الحرب، نفسه الحاكم المطلق للعالم.

كما أشار إلى تزامن هذه الفترة مع التطورات في فلسطين، قائلاً: كان الكيان الصهيوني يسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في تلك السنوات.

وأكد جليلي أيضاً، فيما يتعلق بالملف النووي للبلاد، أن القوة النووية الإيرانية تُحددها جامعات البلاد ومراكزها العلمية، وليس لأمريكا أي دور في صنع القرار لدينا.

وذكّر هذا الخطاب، الذي أُلقي بحضور الطلاب وعائلات الشهداء، مرة أخرى بأهمية دور الجامعات والطلاب في الحركات الاجتماعية والاستقلال الوطني.

