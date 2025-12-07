حسم مرشح رئيس الحكومة العراقية خلال اسبوع

وأفادت وكالة مهر لللأنباء، انه قال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، إن "الإطار التنسيقي ملتزم بالاستحقاقات والمدد الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء وبانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب لبدء استحقاقات المدد الدستورية والدعوة لانعقاد المجلس الجديد".

وذكر الزبيدي أن "الإطار" قرر اختيار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي. وأكد أن هذه الشخصية يجب أن تكون قادرة على معالجة القضايا الداخلية والإقليمية، بالإضافة إلى أن تمتلك مواصفات سياسية واقتصادية مناسبة، وأن تكون ممثلة للعراق، وفقًا لما ورد في صحيفة الصباح الحكومية.

هذا وتظل الأنظار موجهة نحو المحكمة الاتحادية التي يتعين عليها التصديق على النتائج قبل البدء في العمل الفعلي. ويشير الجدول الزمني الدستوري إلى أن المدة المتاحة للمصادقة على النتائج تستمر حتى 25 من هذا الشهر كحد أقصى.

