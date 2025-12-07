  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٦ م

حسم مرشح رئيس الحكومة العراقية خلال اسبوع

حسم مرشح رئيس الحكومة العراقية خلال اسبوع

أعلن ائتلاف النصر العراقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل حول رئيس الوزراء المقبل، مشيرا الى امكانية حسم الاطار التنسيقي لاسم المرشح خلال هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة مهر لللأنباء، انه قال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، إن "الإطار التنسيقي ملتزم بالاستحقاقات والمدد الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء وبانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب لبدء استحقاقات المدد الدستورية والدعوة لانعقاد المجلس الجديد".

وذكر الزبيدي أن "الإطار" قرر اختيار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي. وأكد أن هذه الشخصية يجب أن تكون قادرة على معالجة القضايا الداخلية والإقليمية، بالإضافة إلى أن تمتلك مواصفات سياسية واقتصادية مناسبة، وأن تكون ممثلة للعراق، وفقًا لما ورد في صحيفة الصباح الحكومية.

هذا وتظل الأنظار موجهة نحو المحكمة الاتحادية التي يتعين عليها التصديق على النتائج قبل البدء في العمل الفعلي. ويشير الجدول الزمني الدستوري إلى أن المدة المتاحة للمصادقة على النتائج تستمر حتى 25 من هذا الشهر كحد أقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1965851

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات