تصعيد ميداني متواصل للعدوان.. حملة دهم واعتقالات في الضفة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال شنت سلسلة اقتحامات في عدة مناطق من الضفة، شملت ترمسعيا شمال رام الله، وعقابا شمال طوباس، وعزون شرق قلقيلية، وعرابة والزبابدة وفحمة غرب جنين، وبيت لحم وزعترة وجناتة جنوب المدينة، إضافة إلى مناطق أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عامًا) من مدينة قلقيلية، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال واحتجاز جثمانه، في وقت تتواصل فيه عمليات إطلاق النار على المواطنين في مناطق متفرقة.

كما أصيب الشاب براء بلال عيسى قبلان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شرق قلقيلية، بالتزامن مع اعتقال الشاب محمد سعيد طه حسين بين بلدتي عزون وعزبة الطبيب في المنطقة ذاتها.

وفي القدس المحتلة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت حنينا شمال المدينة، إضافة إلى إصابة أخرى بالرصاص الحي في القدم قرب جدار الرام، وسط استمرار التشديدات العسكرية.

واندلعت مواجهات عنيفة في مدينة البيرة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان.

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون على المواطنين في حارة جابر المغلقة، فيما واصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في المدينة، واقتحمت وادي الهرية واعتقلت شابًا إضافة إلى الأسير المحرر طارق عمرو.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر فاروق يوسف خلف بعد مداهمة منزله في بلدة ديراستيا شمال غرب المحافظة، بينما اعتقلت شابًا آخر خلال اقتحام مخيم العين في نابلس.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس من حاجز حوارة، وداهم منازل في مخيم بلاطة وعمارات سكنية في حي رفيديا، وسط انتشار عسكري.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني متواصل تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه.

/انتهى/