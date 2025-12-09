اجتماع مشترك لنائبي وزيري خارجية الصين والسعودية مع عراقجي

وأفادت ومالة مهر للأنباء، انه التقى وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، ومياو ديو، نائب وزير الخارجية الصيني، وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، وأجرى محادثات في ختام الاجتماع الثلاثي الثالث بين إيران والصين والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للنهج البناء للصين تجاه القضايا الإقليمية في غرب آسيا، وأكد التزام إيران بتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على أساس سياسة حسن الجوار، وأشار في هذا الصدد إلى التوجه المتنامي للعلاقات بين طهران والرياض في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والمشاورات بين البلدين، وخاصة على مستوى وزيري الخارجية.

كما وصف وزير الخارجية دور الصين في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين والمساعدة في الحفاظ على التعددية وسيادة القانون، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية، بأنه بالغ الأهمية، وذكر أن جمهورية إيران الإسلامية والصين عازمتان على استخدام جميع الإمكانات المتاحة لتوسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية أن الحفاظ على الاستقرار والأمن الدائم في المنطقة يتطلب تعاون جميع دولها، وصرح بأن إيران تسعى إلى منطقة قوية ومستقرة بعيدًا عن التدخلات الهدامة لبعض القوى الخارجية.

وأشاد رئيسا الوفدين الصيني والسعودي باستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكريمة للاجتماع الثلاثي الثالث، وأكدا حرص بلديهما على توسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات.