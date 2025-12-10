تخت روانجي: إيران والسعودية والصين عازمة على تسخير قدراتها الثلاثية الهائلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، على موقع "إكس نتورك" حول الجولة الثالثة من الاجتماع الثلاثي الإيراني السعودي الصيني لمتابعة اتفاق بكين، الذي عُقد في طهران: عُقد الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية المشتركة بين إيران والسعودية والصين لمتابعة اتفاق بكين في طهران. وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخراجي ونائب وزير الخارجية الصيني مياو دي.

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية إلى أن الدول الثلاث تسعى إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، قائلاً: كما أكدوا على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي.

وتابع تخت روانجي: تطالب الدول الثلاث بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، وتدين في الوقت نفسه هذا العدوان وانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها.

وأكد أن الدول الثلاث عازمة على تسخير الإمكانيات الكبيرة للجنة الثلاثية المشتركة لخدمة شعوبها.

هذا وعُقد الاجتماع الثلاثي الثالث بين إيران والصين والمملكة العربية السعودية، بحضور نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، ونائب وزير الخارجية السعودي، ونائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في مقر وزارة الخارجية الإيرانية.

ووقع نواب وزراء الدول الثلاث على محضر الاجتماع. وأكدت جمهورية الصين الشعبية، في جزء من هذا المحضر، استعدادها لمواصلة دعم وتشجيع الخطوات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.

