  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٩ ص

تخت روانجي: إيران والسعودية والصين عازمة على تسخير قدراتها الثلاثية الهائلة

تخت روانجي: إيران والسعودية والصين عازمة على تسخير قدراتها الثلاثية الهائلة

أكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في معرض حديثه عن الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية المشتركة بين إيران والسعودية والصين، أن الدول الثلاث عازمة على تسخير القدرات الهائلة للجنة الثلاثية المشتركة لخدمة شعوبها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، على موقع "إكس نتورك" حول الجولة الثالثة من الاجتماع الثلاثي الإيراني السعودي الصيني لمتابعة اتفاق بكين، الذي عُقد في طهران: عُقد الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية المشتركة بين إيران والسعودية والصين لمتابعة اتفاق بكين في طهران. وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخراجي ونائب وزير الخارجية الصيني مياو دي.

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية إلى أن الدول الثلاث تسعى إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، قائلاً: كما أكدوا على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي.

وتابع تخت روانجي: تطالب الدول الثلاث بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، وتدين في الوقت نفسه هذا العدوان وانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها.

وأكد أن الدول الثلاث عازمة على تسخير الإمكانيات الكبيرة للجنة الثلاثية المشتركة لخدمة شعوبها.

هذا وعُقد الاجتماع الثلاثي الثالث بين إيران والصين والمملكة العربية السعودية، بحضور نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، ونائب وزير الخارجية السعودي، ونائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في مقر وزارة الخارجية الإيرانية.

ووقع نواب وزراء الدول الثلاث على محضر الاجتماع. وأكدت جمهورية الصين الشعبية، في جزء من هذا المحضر، استعدادها لمواصلة دعم وتشجيع الخطوات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1965969
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات