نواب وصحفيون أميركيون: واشنطن تتغاضى عن قتل ’إسرائيل’ للصحفيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك نظمته لجنة حماية الصحفيين CPJ ومنظمة العفو الدولية أمنستي، بحضور عدد من نواب الكونغرس الأميركي، لمناقشة عمليات القتل المتكررة للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال السيناتور كريس، فان هولن، إن "إسرائيل لم تحاسب على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الحاملة للجنسية الأميركية، ولا على وفاة 246 صحفياً وعاملاً إعلامياً في غزة ولبنان وإيران واليمن خلال العام الماضي، وهو العام الأكثر دموية للصحفيين منذ أكثر من ثلاثة عقود"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام وعدالة من دون معرفة الحقيقة ودعم الصحفيين".

واتهم "فان هولن إدارتي"، بايدن وترامب بالتقصير، مشيراً إلى أن واشنطن تدعي حماية الأميركيين في الخارج لكنها تفشل في محاسبتهم عندما يكونون ضحايا الهجمات الإسرائيلية.

من جانبها، انتقدت النائبة بيكا بالينت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، مؤكدة أنها تمارس العنف ضد المدنيين دون مساءلة، مطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان أكتوبر 2023.

بدوره، روى المصور الصحفي الأميركي ديلين كولنت تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل المصور وسام عبد الله وإصابة الصحفية كريستين العاصي، مؤكداً أن الهجوم كان متعمداً رغم ارتداء الصحفيين سترات تعريفية ووجودهم في مناطق واضحة ومفتوحة، وأن الدبابات الإسرائيلية استهدفتهم بشكل مباشر لفترات طويلة أثناء محاولة إسعاف المصابين.

وأشار كولنت إلى تقديمه جميع الأدلة للفدرالي الأميركي ووزارة الخارجية، لكنه لم يتلق أي رد أو محاسبة، مضيفاً أن الهجمات على الصحفيين تكررت عشرات المرات في غزة دون أي عقاب.