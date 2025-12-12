غارات جوية صهيونية على جنوب وشرق لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أن الكيان الصهيوني، في انتهاكٍ مستمر لوقف إطلاق النار، استهدف مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان بغارات جوية.

وذكر مراسل الميادين أن طائرات الكيان الصهيوني استهدفت مرتفعات الريحان في جنوب لبنان.

كما استهدفت طائرات جيش الاحتلال منطقة التبنة الواقعة بين بلدتي التبنة وقاقات السنبور في مدينة صيدا.

وأفادت مصادر محلية أن الكيان الصهيوني استهدف أيضاً منطقة اللبونة في جنوب لبنان بقنبلة صوتية أطلقتها طائرات مسيرة انتحارية.

واستهدفت طائرات الكيان الصهيوني أيضاً مرتفعات التفاحة والمنطقة الواقعة بين بلدتي الزررية والأنصار، والمناطق الواقعة بين بلدتي حومين ورومين في جنوب لبنان.

نفّذ الكيان الإسرائيلي أربع غارات جوية حول بلدة زلايا في منطقة البقاع غرب لبنان، ولا تزال طائراته المقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض فوق البلدة.

وزعم جيش النظام المحتل أنه استهدف معسكرات تدريب حزب الله ومنشآت عسكرية في هجماته على جنوب لبنان.

/انتهى/