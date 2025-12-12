  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م

نائب وزير الخارجية يجتمع مع نائب رئيس البرلمان الطاجيكي

اجتمع مسؤولو الشؤون الإيرانية والبرلمان بوزارة الخارجية مع نائب رئيس البرلمان الطاجيكي وناقشوا سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن "وحيد جلال زاده"، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية، التقى مع "عزيز جيازاده"، نائب رئيس مجلس النواب الطاجيكي، وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الطاجيكية، في مقر البرلمان الطاجيكي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه التشابه اللغوية والثقافية والتاريخية، وسبل تعزيز التعاون البرلماني، وأنشطة مجموعات الصداقة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان على أهمية دور البرلمانات في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين، وشددا على ضرورة تعزيز هذا التعاون.

یاسر المصری

