الرئيس الايراني يعود إلى طهران بعد زيارة كازاخستان وتركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عاد الرئيس إلى طهران مساء الجمعة بعد زيارة كازاخستان وتركمانستان، وحضوره قمة السلام والثقة الدولية في عشق آباد وإلقاء كلمة فيها.

وسافر الرئيس مسعود بزشكيان إلى كازاخستان يوم الأربعاء وشملت أبرز محطات زيارته لقاءً ثنائياً مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، واجتماعاً رفيع المستوى بين وفدي البلدين، وحضور مراسم توقيع وثائق التعاون، ومؤتمراً صحفياً مشتركاً، وزيارة جامعة كازاخستان للعلوم الطبية، وحضور اجتماع مشترك لنشطاء اقتصاديين من البلدين وإلقاء كلمة فيه.

ثم غادر بزشكيان مساء الخميس إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان. وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى شرح مواقف بلاده في قمة السلام والثقة الدولية، التقى الرئيس أيضاً برؤساء روسيا وتركمانستان والعراق، والزعيم الوطني لتركمانستان، ورئيسي وزراء باكستان وميانمار، وأجرى معهم محادثات.

