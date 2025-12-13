رئيس البرلمان الإثيوبي يصل إلى طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس النواب الإثيوبي، السيد "تاغسيه تشافو"، وصل إلى طهران صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، وكان في استقباله الرسمي "منوشهر متكي"، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الإثيوبية، وأبولفضل عمويي، المساعد الخاص لرئيس البرلمان للشؤون الدولية.

وسيلتقي رئيس مجلس النواب الإثيوبي والوفد المرافق له، في طهران، بالدكتور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، بهدف تيسير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

كما ستشمل زيارة رئيس مجلس النواب الإثيوبي إلى طهران لقاءات ومحادثات مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية السيد عباس عراقجي.



تجدر الإشارة إلى أن قاليباف، رئيس السلطة التشريعية، سافر أيضًا إلى أديس أبابا في يناير من العام الماضي بدعوة من "تاغسيه تشافو"، رئيس مجلس النواب الإثيوبي، وذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دور البرلمان في مجال السياسة الخارجية، وتيسير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

وباعتبارها إحدى أقدم الدول المستقلة في أفريقيا، ومضيفة لمنظمات قارية هامة، تحتل إثيوبيا مكانة خاصة في السياسة والاقتصاد الأفريقيين. ونظرًا لعدد سكانها الكبير، ونموها الاقتصادي المستدام، وعضويتها في منظمات دولية، بما في ذلك مجموعة البريكس، ودورها الفاعل في القضايا القارية، تُعدّ إثيوبيا من أهم الدول وأكثرها نفوذًا في أفريقيا.

/انتهى/