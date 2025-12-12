بزشكيان: الثقة المتبادلة ستضمن السلام والاستقرار بين الدول

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح مسعود بزشكيان، خلال لقائه رئيس تركمانستان "سردار بردي محمدوف"، قائلاً: "إن هذا التوجه يستلزم إقامة علاقة خاصة بيننا قائمة على الثقة المتبادلة، بما يُمكّننا من تعزيز علاقاتنا الصادقة والسلمية والمستدامة على أرض الواقع. هذه الثقة المشتركة كفيلة بضمان السلام والاستقرار بين البلدين".

وأضاف رئيس إيران، مؤكداً على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة: "لقد تم التوصل إلى اتفاقيات هامة في مجالات الغاز والنقل والممرات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ومع ذلك، ما زلنا نواجه عقبات ومشاكل في بعض المجالات، ويتطلب تذليلها توجيهات ومتابعة من فخامة الرئيس، لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين".

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس تركمانستان عن سعادته بحضور رئيس إيران، مؤكداً على العلاقات الودية والمتنامية بين البلدين، قائلاً: "لقد شهدنا توسعاً ملحوظاً في التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية". نجحت مبادرة تركمانستان لعقد قمة سلام، برسالة صداقة وتقارب، في جمع رؤساء دول ووزراء وسياسيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يُظهر أن رؤيتنا تقوم على السلام والأمن.

وأضاف الجنرال بردي محمدوف، مشيرًا إلى القواسم المشتركة العميقة بين البلدين: "لدينا تاريخ عريق في مجالات الثقافة والحضارة، والإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون واسعة جدًا. كما ينبغي السعي إلى تعزيز الحوار والتعاون على مستوى رفيع وهادف في القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي. إيران تُحرز تقدمًا سريعًا، ونحن مهتمون بتبادل الخبرات في مختلف المجالات".

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، مساء الخميس، حيث كان في استقباله نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لحضور قمة السلام والثقة الدولية وإلقاء كلمة فيها.



بالإضافة إلى حضور وإلقاء كلمة في قمة السلام والثقة الدولية، سيعقد الرئيس أيضاً اجتماعات ومحادثات ثنائية مع بعض رؤساء الدول المشاركة.

