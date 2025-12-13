العميد جهانشاهي: ايران على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية للجيش، برفقة قادة وأركان قيادة المنطقة الجنوبية الشرقية للجيش، أثناء إحياء ذكرى شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، وخاصة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وتهنئةً بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام): أحمد الله تعالى أنني، كجندي في هذه المحافظة، أتيحت لي فرصة الخدمة فيها.

وأكد قائد القوات المسلحة على اقتدار القوات المسلحة وجاهزيتها التامة، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على قدراتها الداخلية، والتوجيه الحكيم لسماحة القائد، ودعم الشعب، سببت عرقلة للعدو في تحقيق أهدافه الخبيثة خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا.

وفي معرض حديثه عن شخصية الشهيد الفريق قاسم سليماني، قال قائد القوات البرية: كان الحاج قاسم فخرًا للأمة والعالم الإسلامي، ويُعتبر، من حيث الشجاعة والإقدام والمسؤولية والسيادة، نموذجًا يُحتذى به لجميع الشعوب الحرة في العالم.

وفي إشارة إلى الموقع الجغرافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أضاف: تُعتبر إيران من المناطق الجيوستراتيجية في العالم وغرب آسيا نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، وحدودها الطويلة، وكثرة جيرانها، وقد كانت دائمًا عرضة لتهديدات الأعداء عبر التاريخ.

وصرح العميد جهانشاهي قائلاً: إن موقع إيران عند مفترق طرق العالم وهيمنتها على طرق الطاقة الحيوية يمثلان مكسبًا كبيرًا للأعداء، ولهذا السبب كانت دائمًا هدفًا للمؤامرات. أي قوة تسيطر على مضيق هرمز ستتحكم في نبض الطاقة والاقتصاد العالميين.

وصرح قائد القوات البرية للجيش بأن زعزعة استقرار إيران وإضعاف استقلالها من بين أهداف الأعداء، وأنهم يدركون تمامًا نفوذ إيران في المنطقة والعالم. وأشار إلى تجارب البلاد الدفاعية قائلاً: "في كل مرة اعتمدنا فيها على قدراتنا المحلية، حققنا استقلالًا عملياتيًا. ففي مجال الدفاع الجوي، الذي اعتمد على الإنتاج المحلي، دافعنا عن البلاد بقوة، وفشل العدو".

وأضاف العميد جهانشاهي: "اليوم، تمتلك القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إنجازات كبيرة في مجال التقنيات الحديثة، وهذه القدرات هي ثمرة الثقة في القدرات المحلية".

وشدد قائد القوات البرية للجيش قائلاً: "لم تخضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قط للقوة، ووقفت دائمًا في وجه مستبدّي العالم".

وأكد قائد القوات البرية أن الولايات المتحدة حاولت إضعاف النظام الإسلامي باستخدام أدوات ومؤامرات مختلفة، بما في ذلك العقوبات القاسية، لكنها فشلت في هذا المسعى، وأضاف: "حتى أن الأعداء سعوا إلى تقسيم البلاد، لكن هذا المشروع باء بالفشل أيضاً".

وفي إشارة إلى الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، قال العميد جهانشاهي: إن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، بدعم من الولايات المتحدة وباستخدام جوهر تكنولوجيا الناتو، شنّ حرباً مشتركة ومنهجية ضد البلاد. صُممت هذه الحرب بحسابات دقيقة، وظن العدو أنه قادر على إسقاط النظام.

وأضاف: على الرغم من أن البلاد تكبدت بعض الخسائر في هذه الحرب، واستُشهد قادة أعزاء، إلا أن العدو لم يحقق أهدافه.

وفي معرض تكريمه لشهداء جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية البالغ عددهم 58 شهيداً، صرّح قائد القوات البرية قائلاً: كان تدمير القدرات النووية للبلاد وإضعاف القوات المسلحة من بين الأهداف الرئيسية للعدو، لكنه لم يحقق أيًا منها. لقد خضعت التطورات النووية الإيرانية لرقابة دولية متكررة، وقد أقرّ الأعداء أنفسهم بأن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وتابع قائلاً: في هذه المعركة، استُخدمت القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بفعالية ضد الكيان الصهيوني الغاصب، وشكّلت تحديًا خطيرًا للعدو.

وأكّد العميد جهانشاهي على الدور الاستراتيجي لسماحة القائد، قائلاً: "لقد أخفق العدو في تحقيق النجاح بفضل التوجيه الذكي للعمليات العسكرية. فمنذ الساعات الأولى للحرب، تمّ اختيار قادة جدد، وأُديرت العمليات الميدانية بحزم".

وأضاف: "كانت إدارة الرأي العام ومواجهة العمليات النفسية للعدو فعّالة للغاية، وقد ساهمت رسائل سماحة القائد عبر التلفزيون في طمأنة الشعب، ما مكّن من استمرار الحياة الطبيعية حتى في ظل ظروف الحرب".

وأعرب قائد القوات البرية للجيش عن تقديره لدعم الشعب، قائلاً: "اليوم، نحن مدينون للشعب الذي ساندَ الثورة ووطنه جنبًا إلى جنب مع القيادة والقوات المسلحة، وأثبت أنه سيقف في وجه الأجانب".

وقال: "بعد الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، وبالاستفادة من الدروس المستفادة وتوجيهات سماحة القائد، ازدادت جاهزية القوات المسلحة في جميع المجالات، وأصبحت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد عدائي بكامل المعدات والأسلحة والقدرات".

/انتهى/