تسمیة شعار الذكرى السادسة لاستشهاد الشهيد القائد قاسم سليماني

وأفادت وكالوة مهر للأنباء، انه على اعتاب الذكرى السادسة لاستشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني "الفريق الحاج قاسم سليماني"، عُقد اليوم السبت 20 كانون الاول /ديسمبر 2025 مؤتمر صحفي للمتحدث باسم اللجنة المنظِّمة لهذه الذكرى عباس علي كدخدائي، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية.

وخلال المؤتمر، اعلن كد خدايي وهو عضو لجنة القانونيين في مجلس صيانة الدستور، أن شعار هذه السنة لمراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج سليماني هو "رجل ايران" (ايران مرد)؛ موضحا أن "هذا اللقب يجسد جوهر شخصية الشهيد سليماني التي اتسمت بالشجاعة والصدق والوفاء بالعهد والدفاع عن المظلومين والمستضعَفين.

وتابع كدخدايي : "إيرانمرد" هو ذلك الرجل الذي عرّف حبّه للشعب بعيدا عن العِرق، والطواءف والحدود، فقد كان يرى إيران وطنه المقدس، لكنه في الوقت نفسه كان يمتلك إيمانا عميقا بالإنسانية، وسعى لحماية حياة البشر أينما كانوا، متجاوزا الحدود الجغرافية ولم يكن العِرق أو الحدود عائقا أمام دفاعه عن المظلومين.

وصرح عضو مجلس صيانة الدستور : الشهيد اللواء قاسم سليماني كان المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، وجندي إيران الذي سعى لإرساء سلام مستدام وعالمي، وكان يطمح الى الأمن والاستقرار لكل البشر.

وأكد بأن ذكرى الشهيد سليماني لا تزال حيّة في قلوب الناس، قائلا : اليوم نتحدث عن رجل ايران المثالي الذي لا يزال الناس يذرفون الدموع عند ذكره، وتخفق القلوب باسمه؛ كل عام يجتمع الشعب من منطلق حبّه لهذا القائد، دون خوف من تهديدات العدو.

ووصف كدخدايي "الفريق الشهيد سليماني" بأنه كان منصهِرا في الثورة، وتلميذا من مدرسة الإسلام والإمام الخميني (رض)؛ مضيفا أن الشعب الإيراني كان دائما السبّاق في إحياء ذكرى استشهاده بشكل تلقائي؛ مبينا ان أن موعد إقامة المراسم هذا العام يتزامن مع دخول شهر رجب الاصب، وهو الشهر المنسوب الى أمير المؤمنين الإمام علي (ع) حيث ذكرى ولادته، وقال : شعار هذا العام تم اختياره بعد دراسات متخصصة ومشاورات مع النخب الفكرية والثقافية.

/انتهى/