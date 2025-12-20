السيد الحكيم: العراق بحاجة الى تماسك سياسي وقرارات محسوبة تحمي الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الحكيم في كلمة له خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم إن "العراق يحتاج في المرحلة الراهنة الى تماسك سياسي واتخاذ قرارات محسوبة تحمي الشعب".

واقترح السيد الحكيم أن "البرنامج الحكومي يبنى على ثلاث مراحل زمنية متدرجة، تبدأ بفترة مائة يوم لتحقيق الإنجازات العاجلة"، مبيناً أن "تلك الفترة تقاس فيها جدية الحكومة من خلال ملفات يلمسها المواطن يومياً مثل الكهرباء، الماء، البطالة، انسيابية الخدمات، إجراءات النزاهة، وترتيب الأولويات المالية".

وأضاف أن "المرحلة الثانية تتمثل بعام الإصلاح للإدارة والحوكمة، وتستكمل فيها الإصلاحات الهيكلية عبر محاربة البيروقراطية، وإصلاح منظومات الجباية والإنفاق، وتطوير الإدارة، وتثبيت مبادئ الشفافية في العقود والمشاريع".

وتابع أن "المرحلة الثالثة تستمر لأربع سنوات لتحقيق الأثر التنموي المستدام، ويقاس فيها نجاح الدولة بقدرتها على خلق فرص العمل، وجذب الاستثمار، وتحسين البنى التحتية، وبناء اقتصاد متنوع".

