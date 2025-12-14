  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ ص

بقائي يعلق على قتل الأطفال الفلسطينيين باستخدام بيانات من شركات أمريكية

بقائي يعلق على قتل الأطفال الفلسطينيين باستخدام بيانات من شركات أمريكية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان استخدام الكيان الصهيوني البيانات والتقنيات المقدمة من شركات أمريكية لإبادة الفلسطينيين وقتل الأطفال ليس إلا وحشية وهمجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية رسالة بشأن تركيز الكيان الصهيوني على قتل أكبر عدد ممكن من الأطفال باستخدام تقنيات وبيانات مقدمة من شركات أمريكية.

و كتب إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة X، ناشرًا مقطع فيديو لتوضيح المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "تشرح السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، كيف يستخدم الكيان الإسرائيلي البيانات والتقنيات المقدمة من شركات أمريكية لإبادة الفلسطينيين وقتل الأطفال. هذا ليس إلا وحشية وهمجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى!"

/انتهى/

رمز الخبر 1966121
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات