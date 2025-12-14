بقائي يعلق على قتل الأطفال الفلسطينيين باستخدام بيانات من شركات أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية رسالة بشأن تركيز الكيان الصهيوني على قتل أكبر عدد ممكن من الأطفال باستخدام تقنيات وبيانات مقدمة من شركات أمريكية.

و كتب إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة X، ناشرًا مقطع فيديو لتوضيح المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "تشرح السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، كيف يستخدم الكيان الإسرائيلي البيانات والتقنيات المقدمة من شركات أمريكية لإبادة الفلسطينيين وقتل الأطفال. هذا ليس إلا وحشية وهمجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى!"

