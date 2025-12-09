  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٧ ص

بقائي: إيران وأذربيجان عازمتان على تعزيز العلاقات بين البلدين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية عزم إيران وأذربيجان على توظيف جميع الإمكانات لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في إطار الترتيبات متعددة الأطراف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر إسماعيل بقائي رسالة على منصة اكس وكتب فيها: وصل وزير الخارجية الدكتور عراقجي إلى باكو يوم الاثنين، حيث استقبله المدير العام الإقليمي المعني وسفير جمهورية أذربيجان في طهران، وأجرى محادثات قيّمة ومفيدة للغاية مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء في هذا البلد طوال اليوم.

وأضاف: كانت زيارة جامعة باكو الحكومية ولقاء أساتذة وطلاب هذه الجامعة، بالإضافة إلى إزاحة الستار عن الترجمة الأذربيجانية لكتاب "قوة التفاوض"، اللمسات الأخيرة لهذه الزيارة القصيرة والمثمرة التي استغرقت يومًا واحدًا.

وقال بقائي: إن إيران وجمهورية أذربيجان عازمتان على استخدام جميع الطاقات لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في الترتيبات المتعددة الأطراف لحماية السلام والاستقرار الإقليمي.

