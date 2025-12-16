ايران تدين بشدة استمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى استمرار قتل وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال القصف المتواصل ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مُذكِّرًا بمسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ تدابير فورية وفعّالة لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية.

كما أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، التي أكدت على التزام جميع الدول، وفقًا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، بضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وأدان بشدة الانتهاكات المتكررة والجسيمة للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني، وشدد على ضرورة وضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الداعمة للكيان الصهيوني، عسكرياً وسياسياً، شركاء ومتواطئين معه في إبادة الفلسطينيين وغيرها من الجرائم التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا، وصرح قائلاً: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار المزعوم في غزة ولبنان، فإن الكيان الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة وتجاهل من ضامني وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، يواصل ارتكاب جرائم وحشية في فلسطين المحتلة ولبنان".

واعتبر إسماعيل بقائي الهجمات المتواصلة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، واغتيال المواطنين اللبنانيين، وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية للبلاد، دليلاً واضحاً على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني وعدائه المتأصل لأمن وتنمية دول المنطقة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات جادة من قبل دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة التهديد المستمر الذي يشكله الكيان الصهيوني العنصري على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

