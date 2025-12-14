وكالة ريا نوفوستي: عراقجي يزور بيلاروسيا وروسيا الاسبوع الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارته لروسيا، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول. وقد أُعلن أن محور اللقاء الرئيسي سيكون استعراض العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تعاون طهران وموسكو الواسع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، كما أُعلن أن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية من الأهداف الرئيسية لهذه اللقاءات.

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية زيارة عراقجي إلى بيلاروسيا وروسيا بأنها زيارة مهمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عُقد اليوم، مضيفًا: "تُعد هذه الزيارة استمرارًا للمشاورات الدورية القائمة بين إيران وروسيا وبيلاروسيا".

وخلال زيارته لبيلاروسيا، سيلتقي عراقجي، بالإضافة إلى وزير الخارجية، بالرئيس البيلاروسي وعدد من المسؤولين البيلاروسيين، وسيجري مشاورات حول مختلف جوانب العلاقات، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والتجارية. وقد تم إعداد وثيقتين أو ثلاث في مجالات تعاون مختلفة، ومن المقرر مناقشتها وتوقيعها.وفيما يتعلق بروسيا،

قال بقائی أيضاً: "بالإضافة إلى الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، من المقرر عقد اجتماعات مع ممثلي مجلس الدوما، ومن المرجح أن يناقش هذا الاجتماع مجموعة متنوعة من القضايا التي تهم كلا الجانبين، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".

/انتهى/