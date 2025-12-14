باكستان تعرب عن أملها في أن يُسهم اجتماع طهران بشكل إيجابي في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر السفير الباكستاني لدى إيران، محمد مدثر تيبو، رسالةً على حسابه الرسمي على منصة إكس، جاء فيها: "التقى محمد صادق، الممثل الخاص لشؤون أفغانستان، صباح اليوم، مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، وتحدث معه. واستذكر السيد عراقجي العلاقات الوثيقة التي جمعت قادة البلدين على أعلى المستويات خلال العامين الماضيين، مؤكداً مجدداً التزام إيران بتعميق وتوسيع علاقاتها مع باكستان. كما شكر الممثل الخاص إيران على استضافتها اجتماع دول الجوار الأفغانية والروسية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع بدور فعّال في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة".

وعقد اليوم آخر اجتماع لدول الجوار الأفغانية، باستضافة طهران، وبحضور الممثلين الخاصين لشؤون أفغانستان من باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان والصين وروسيا، برعاية وزارة الخارجية. كان هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى حوار إقليمي بناء، أول اجتماع للممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان، بحضور ممثلين خاصين من الدول المذكورة أعلاه في طهران.

