إيران تستنكر بيان الإمارات بشأن الجزر الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفه لإصرار الإمارات على استغلال وجود أي وفد دبلوماسي في البلاد لتقديم مطالبات إقليمية ضد إيران، وأدان تكرار الادعاءات الباطلة والمضللة بشأن الجزر الإيرانية في البيان الختامي لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى البلاد.

كما قال بقائي: "إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأي ادعاء إقليمي بشأنها يتعارض بشكل واضح مع مبدأ احترام السلامة الإقليمية للدول الأخرى وحسن الجوار".

/انتهى/