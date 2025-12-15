قلق صيني من التعاون العسكري بين تايوان والكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء ، ذكر موقع "مدرن ديبلوماسي" أن تقارير وتقييمات جديدة صادرة عن أجهزة الأمن والاستخبارات الصينية تشير إلى تزايد التعاون العسكري والدفاعي بين تايوان والكيان الإسرائيلي لتطوير منظومة الدفاع الجوي "تي-دوم".

ووفقًا لهذا التقرير، تهدف منظومة "تي-دوم" التايوانية إلى تعزيز قدرات تايوان الدفاعية ضد التهديدات الصاروخية الصينية، وذلك من خلال محاكاة منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وقد اعتبر المسؤولون الصينيون الزيارات السرية التي قام بها بعض كبار المسؤولين، بمن فيهم "فرانسوا وو"، نائب وزير الدفاع التايواني، إلى تل أبيب، دليلاً على تعميق التعاون العسكري بين الجانبين.

وتسعى تايوان إلى شراء أو نقل تقنيات رادار وصواريخ متطورة من الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك منظومة "السهم" ومكونات أخرى من منظومة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات، بهدف دمجها في منظومة "تي-دوم".

وذكر موقع "الدبلوماسية الحديثة" أن بكين تعتبر نهج تل أبيب انتهاكًا لمبدأ "الصين الواحدة" وتدخلاً في شؤونها الداخلية.

تؤكد بكين أن أي اتصال رسمي أو تعاون عسكري بين تايوان ودول أخرى، وخاصة مع الكيان الصهيوني، يُعد انتهاكاً لسيادة الصين الوطنية. ومن منظور المؤسسات السياسية والعسكرية الصينية، يُشكل التعاون، سواءً كان سرياً أو علنياً، بين تايوان وكيان الاحتلال تهديداً مباشراً للأمن القومي الصيني.

/انتهى/