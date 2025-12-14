نزاع بحري بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن قناة الجزيرة، أن الفلبين أعلنت أن سفن خفر السواحل الصينية أطلقت خراطيم مياه عالية الضغط على صيادين فلبينيين قرب شعاب سابينا المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بقاربي صيد. تقع الشعاب المرجانية على بعد 200 كيلومتر من المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

ووفقاً للمتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، قامت السفن الصينية، خلال الاشتباك، بعرقلة مرور السفن الفلبينية ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الصيادين المصابين. إلا أن القوات الفلبينية تمكنت من الوصول إليهم وتقديم الإسعافات الأولية.

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، أن تحرك خفر السواحل ضروري "للحفاظ على السيادة الإقليمية" على شعاب سابينا المرجانية، وقال إن السفن الفلبينية، متخفية بغطاء الصيادين، دخلت المنطقة عمداً.

ويُعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من الاشتباكات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي. تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة، بما في ذلك إطلاق مدافع المياه، والاصطدامات المتعمدة بين السفن، والتحذيرات الموجهة للطائرات الفلبينية، في المناطق المتنازع عليها في شهري أكتوبر ونوفمبر.

