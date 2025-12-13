  1. إيران
  2. الرياضة
١٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م

منتخب الشباب الايراني لتنس الطاولة الزوجي يتوج بطلا بدورة الالعاب البارآسيوية في دبي

أحرز منتخب الشباب الايراني لتنس الطاولة الزوجي لذوي الاعاقة، الميدالية الذهبية وتوّج بطلا بدورة الألعاب البارآسيوية للشباب المقامة في دبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتمت منافسات تنس الطاولة الباراسيوية في النسخة الخامسة من الألعاب البارآسيوية للشباب في دبي، ظهر اليوم، بإقامة نهائي الزوجي في فئة التصنيف 14.

وخلال هذه المباراة، واجه الثنائي الايراني المكون من "علي راستي"، و"ارشام رمضاني"، غريمه من الصين تايبيه، وقد حقق الفوز من خلال مواجهة مثيرة ومتكافئة - 3 - 2، ليتقلد الميدالية الذهبية وينتزع لقب هذه البطولة.

هذا الانجاز تحقق رغم تأخر المنتخب الايراني بنتيجة 2 مقابل صفر امام غريمه الصيني، لكنه تمكن من تعويض الخسارة وحسم الاشواط الثلاثة اللاحقة لصالحه، واحراز لقب البطولة في نهاية المطاف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الايراني لتنس الطاولة لذوي الاعاقة، الى تسع ميداليات، بواقع ثلاث ميداليات ذهبية وست ميداليات برونزية.

