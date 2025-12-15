ولايتي: ايران تعارض بشكل قاطع خطة ترمب في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير أرمينيا لدى طهران، غريغور هاكوبيان، مع علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في جنوب القوقاز.

وأكد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية على العلاقات التاريخية والراسخة بين إيران وأرمينيا، قائلاً: "لطالما سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى توسيع هذه العلاقات وتعميقها".

وأشار ولايتي إلى ما يُسمى بـ"خطة ترامب" في القوقاز، مؤكداً: "لا تختلف هذه الخطة عن "ممر زنغزور"، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارضها رفضاً قاطعاً".

وأضاف : "لقد وقفت إيران ضد خطة ممر زنغزور منذ بدايتها، وذلك لمعارضتها أي تغييرات في الحدود وأي تطورات تُهدد أمن محيط البلاد".

وتابع مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية قائلاً: "عندما طُرح مشروع ممر زنغزور، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معارضتها الشديدة له، حتى في ظل انخراط روسيا بشكل كبير في الحرب الأوكرانية، سواء بدعم روسي أو بدونه، ومنعت تنفيذه".

وأوضح سبب هذه المعارضة قائلاً: "لأن هذا الممر كان من شأنه أن يمهد الطريق لوجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شمال إيران، ويهدد بشكل خطير أمن شمال إيران وجنوب روسيا".

وتابع ولايتي قائلاً: إن خطة ترامب هي في جوهرها نفس المشروع، لم يتغير سوى اسمها، ويتم تنفيذها الآن في صورة دخول شركات أميركية إلى أرمينيا.

وحذر مستشار قائد الثورة قائلاً: لقد أثبتت التجربة أن الأميركيين يدخلون في البداية مناطق حساسة بخطط تبدو اقتصادية، لكن وجودهم يتوسع تدريجياً ليشمل أبعاداً عسكرية وأمنية. إن انفتاح أميركا على حدود إيران، بأي شكل من الأشكال، له عواقب أمنية واضحة.

من جانبه وصف السفير الأرميني العلاقات بين البلدين بأنها بالغة الأهمية والاستراتيجية، مشيرا الى ان تطوير العلاقات مع إيران كأحد أهم أولويات سياسة ارمينيا الخارجية.

وفي الختام، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية.