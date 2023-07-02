ولايتي: استئناف العلاقات مع مصر مهم جدا وقد يؤدي لتشكيل توازن إقليمي جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" أشار في تصريح لقناة الجزيرة الاخبارية، الى رفع مستوى التعاون بين ايران ودولتي الصين وروسيا؛ مبينا ان علاقات ستراتيجية سوف تتشكل بين الدول الثلاث تدريجيا.

وعن التعاون بين طهران وموسكو، اوضح مستشار قائد الثورة ان وجود اختلاف حول بعض الملفات لا يترك اثرا سلبيا على الاواصر الستراتيجية القائمة بين هذين البلدين.

واكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، بان استئناف العلاقات بين ايران ومصر يحظى باهمية بالغة، قائلا : ان تطبيع العلاقات بين البلدين بمشاركة السعودية، سيضفي توازنا جديدا على المنطقة.

وعلى صعيد اخر، تطرق "ولايتي" الى العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، متطلعا بان يدرك المسؤولون في باكو مدى عمق الاواصر الاخوية التي تربطهم مع ايران، ولا يسمحوا بأن يتم فرض التوتر على هذه العلاقات.

/انتهى/