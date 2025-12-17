  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١٧‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ ص

خطة ترامب، دولتان فقط أبدتا استعدادهما للمشاركة

في حين زعم ​​ترامب أن عشرات الدول أعربت عن استعدادها للمشاركة في خطته لغزة، اعترفت صحيفة عبرية بأن هذا الادعاء كاذب وأن دولتان فقط أبدتا استعدادهما للمشاركة.

أفات وكالة مهر للأنباء ، أقرت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن معظم دول العالم غير مستعدة للانضمام إلى خطة ترامب لإرسال قوات إلى قطاع غزة، وأن إندونيسيا وإيطاليا فقط أعلنتا استعدادهما لهذا الأمر، بشروط.

ويشير التقرير إلى أن تركيا كانت قد أعلنت استعدادها سابقاً، لكن تل أبيب أكدت معارضتها لوجود القوات التركية في قطاع غزة.

كما ورد أن المرحلة الأولى من نشر القوات الدولية ستقتصر على المنطقة التي يحتلها الجيش الصهيوني جنوب قطاع غزة، وقاعدة ستُبنى في رفح.

وأقرت الصحيفة بأن مهمة هذه القوات في قطاع غزة لا تزال غير واضحة. وبعد ضغوط أمريكية، وافقت إيطاليا على الانضمام إلى هذه القوات بشرط عدم وجود أي اشتباك أو اتصال مع قوات حماس. وقد اشترطت إندونيسيا الشرط نفسه.

في حين ادعى ترامب، في حملة إعلامية مكثفة للترويج لخطته، أن نحو 60 دولة أعلنت استعدادها للمشاركة فيها!

/انتهى/

رمز الخبر 1966262
یاسر المصری

