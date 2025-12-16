اليونيسيف : الأمطار تدخل خيام النازحين وظروف أطفال غزة صعبة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباْ، انه قال "أبو خلف" لقناة الجزيرة، إن الأمطار تنهمر بغزارة على قطاع غزة وإن المياه تدخل إلى خيام النازحين.

وأضاف أن حجم الاحتياجات في قطاع غزة كبير للغاية وما توزعه المنظمات الأممية والإنسانية لا يكفي احتياجات النازحين.

وأشار أبو خلف إلى أن “يونيسف” وزعت ٦٠٠ ألف بطانية و7 آلاف خيمة في غزة، لافتاً إلى أن هذه الكميات لا تكفي احتياجات النازحين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش الکیان الصهیوني يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

/انتهى/