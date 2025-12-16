معرض "ايرانساخت" يمهد الطريق للتفاعل بين المنظمات الدفاعية وشركات التكنولوجيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، زار عزيز ناصر زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، اليوم معرض "صنع في إيران" برفقة الصحفيين. وأعرب عن تقديره لنائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي لإقامته هذا المعرض، قائلاً: "إن إنجازات الشركات العاملة في مجال التقنيات الجديدة والمتقدمة بالغة الأهمية، ويمكن لجزء كبير من هذه التقنيات تلبية احتياجات قطاع الدفاع في البلاد".

وفي معرض حديثه عن هيكلية معرض "صنع في إيران"، أضاف: "يتكون هذا المعرض من قسمين؛ أحدهما مخصص للمنظمات والمؤسسات التي تعرض احتياجاتها التقنية، والآخر مخصص لعرض منتجات وقدرات الشركات العاملة في هذا المجال. إن إقامة تواصل فعّال بين هذين القسمين من شأنه أن يمهد الطريق لتطوير التقنيات الحديثة والترويج لها، لا سيما في قطاع الدفاع، الذي يتطلب تفاعلاً أكبر واستخداماً أمثل للقدرات المحلية أكثر من أي وقت مضى".

أكد وزير الدفاع على أهمية التعاون الثنائي بين وزارة الدفاع والشركات القائمة على المعرفة، قائلاً: "بإمكان وزارة الدفاع أن تُقدّم بعضاً من خبراتها ومعارفها التقنية لهذه الشركات، وفي المقابل، تستطيع الشركات القائمة على المعرفة توفير منتجاتها وحلولها التقنية لتلبية احتياجات الدفاع الوطني؛ وهو تفاعل من شأنه بلا شك أن يُسهم في نموّ وتعزيز التكنولوجيا المحلية".

كما أعرب ناصر زاده عن ارتياحه للمستوى العلمي والتقني للشركات المشاركة في المعرض، قائلاً: "أنا فخور بوجود كوادر إيرانية شابة، ملتزمة، وذات خبرة في هذا المجال، وأعتقد أن إيران تحتل مكانة مرموقة في مجال التقنيات الحديثة".

وفي الختام، أشار إلى دور وزارة الدفاع في هذا الحدث، قائلاً: "تضطلع الوزارة بدور فاعل في مجال تحديد الشركات التقنية، والإعلان عن الاحتياجات التقنية، فضلاً عن إنتاج وعرض المنتجات، ومن شأن هذه الشراكة أن تُمهّد الطريق لتكوين تعاون أوسع وأكثر فعالية في المستقبل".

