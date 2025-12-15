الكشف عن منتجين قائمين على المعرفة في معرض "تيستا 1404"

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم الكشف عن منتجين قائمين على المعرفة على هامش معرض تيستا، وذلك في جناح المعرفة التابع لصندوق الابتكار والازدهار. وأقيم الحفل بحضور نور الله زاده، رئيس صندوق الابتكار والازدهار.

إنزيمات التشخيص

صُمم هذا المنتج للتشخيص السريع للأمراض المعدية، بما في ذلك الإنفلونزا، وفيروس كورونا، وHPV، والإيدز، والتهاب الكبد، ويُمكنه تقديم النتائج في أقل من 10 دقائق.

توفر الشركة المصنعة حزمة تشخيصية وعلاجية متكاملة من هذه الإنزيمات لمراكز التشخيص الطبي. وبدعمٍ مُناسب، يُمكن للشركة تلبية 50% من احتياجات البلاد من هذه الإنزيمات خلال السنوات الخمس القادمة.

مقياس سُمك الطبقات والطلاء

طُوّر هذا الجهاز بناءً على فكرة أكاديمية، وحوّلته شركة أمبر للتكنولوجيا القائمة على المعرفة إلى منتج صناعي.

يُستخدم هذا الجهاز لقياس سمك الطبقات في مختلف الصناعات، ويُعتبر مثالاً على تحويل فكرة أكاديمية إلى منتج عملي.

