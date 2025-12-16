تطوير جهاز إيراني لقياس جرعات الإشعاع النووي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح محمد صادق ناصري، المدير الفني لشركة "برتو نغار شهاب" المعرفية ورئيس مجلس إدارتها، خلال عرض منتج "قارئ جرعات TLD" في معرض "إيرانساخت" لهذا العام، قائلاً: "صُمم هذا الجهاز وصُنع ليكون أول قارئ داخلي أوتوماتيكي لمقاييس الجرعات السلبية (TLD) - (التي تقيس كمية الإشعاع المؤين عن طريق قياس شدة الضوء المرئي بالتسخين الكاشف) - ويُستخدم في مجال الحماية من الإشعاع."

وأضاف موضحًا الوظيفة الرئيسية للجهاز: "يُستخدم قارئ جرعات TLD لقراءة وتسجيل وتخزين الجرعة الممتصة بواسطة أقراص TLD؛ وهي أجهزة يستخدمها العاملون في مجال الإشعاع في البيئات المشعة، وتُعد قراءتها الدورية إلزامية وفقًا للوائح السلامة."

قراءات جرعات الإشعاع للعاملين في مجال الإشعاع وفقًا للوائح الحماية من الإشعاع

أكد المدير الفني للشركة على المتطلبات القانونية، قائلاً: "يجب تزويد جميع العاملين في مجال الإشعاع المؤين، وفقًا للوائح الحماية من الإشعاع، بأجهزة قياس جرعات الإشعاع السلبية (TLD)، ويجب قراءة وتسجيل معلومات جرعاتهم على فترات زمنية محددة لضمان صحة العاملين."

تطبيقات في مراكز قياس الجرعات والمختبرات ومحطات الطاقة

وذكر فيما يتعلق بمجالات استخدام هذا المنتج: يمكن استخدام قارئ مقياس الجرعات الحرارية (TLD) في الجامعات ومراكز الأبحاث والمختبرات المتخصصة والشركات المرخصة لتقديم خدمات قياس الجرعات ومراكز العلاج الإشعاعي ومحطات الطاقة النووية. كما يُستخدم هذا الجهاز في مراقبة الجرعات البيئية، حيث يقوم بقراءة مقاييس الجرعات البيئية الحرارية (TLD).

المعالجة الرقمية والتحليل الكمي والنوعي للإشعاع المؤين

وقال ناصري، في إشارة إلى جهاز آخر من الشركة: "يوفر المعالج الرقمي الخاص المستخدم في أجهزة قياس طيف الإشعاع المؤين القدرة على تحليل الإشعاع المشع والكشف عن نوع وكمية مصادر الإشعاع".

تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية

أشار المدير الفني لهذه الشركة المتخصصة في المعرفة، إلى الميزة الاقتصادية لهذا المنتج، قائلاً: "يفتقر هذا الجهاز حاليًا إلى بديل محلي، كما يصعب الحصول على نظائره الأجنبية بسبب قيود الاستيراد. ويمكن أن يُسهم الإنتاج المحلي لجهاز قراءة الجرعات الحرارية الضوئية (TLD) بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على المعدات الأجنبية وتوفير العملات الأجنبية."

/انتهى/