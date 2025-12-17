  1. إيران
اللواء موسوي: طلاب جامعة الامام الحسين(ع)تمكنوا من تصميم وإنتاج تقنيات يعزز مكانة البلاد العلمية

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، تمكن طلاب جامعة الامام الحسين(ع) من تصميم وإنتاج تقنيات يعزز مكانة البلاد العلمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية، اللواء السيد عبدالرحيم موسوي في جامعة الإمام الحسين (عليه السلام): ان جامعة الإمام الحسين (عليه السلام)جامعةٌ تُعنى بحلّ مشاكل المجتمع.

وأضاف اللواء موسوي: من مزايا هذه الجامعة أنها تجمع بين المثالية والواقعية، وفي جميع أنشطتها العلمية واكتشافاتها الرائدة، يتجلى الصدق في السعي وراء مُثل الثورة الإسلامية.

وتابع رئيس أركان القوات المسلحة: يُعدّ وجود أساتذة ومتخصصين شباب في هذه الجامعة من أهمّ مزاياها، ممّا أدّى إلى تقدّمها السريع في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد: تمكّن الشباب الجهادي الغيارى من تصميم وإنتاج تقنيات في جامعة الإمام الحسين (عليه السلام)، ممّا يُعزّز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التقنيات الحديثة.

وصرح اللواء موسوي: تم تصميم وتنفيذ جميع الأنشطة العلمية والتكنولوجية لهذه الجامعة بناءً على احتياجات البلاد، مما جعل أنشطة الجامعة في البلاد فعالة.

