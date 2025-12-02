اللواء موسوي: أعمال مقر خاتم الأنبياء من أفضل السبل لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة

وأفادت. وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة مقر خاتم الأنبياء المركزي للإنشاءات.

وقال اللواء موسوي خلال هذه الزيارة: حيثما كانت هناك مهمة عالقة في البلاد، شمر جنود هذا المقر عن سواعدهم وأكملوا تلك المهمة.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: يجب إطلاع الشعب الإيراني العظيم على أعمال مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) بشكل صحيح، حتى يكون الشعب العزيز على دراية بالعمل العظيم المتخذ، وليعلم أن دعاية العدو ليست سوى كذبة.

وأضاف: إن أعمال مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) ليست اقتصادية فحسب، بل لها أيضًا آثار حاسمة في المجالين الثقافي والسياسي.

وقال اللواء موسوي: إن أعمال مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) من أفضل السبل لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، ويجب عليها نقل معارفها وتقنياتها إلى القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز نموهما وازدهارهما.

وأضاف: "علاوة على ذلك، يجب على مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) أن تنقل قدراتها إلى الفروع الجديدة للقوات المسلحة التي دخلت مجال البناء".

