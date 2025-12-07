اللواء موسوي: القوات المسلحة الايرانية على اهبة الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء سيد عبد الرحيم موسوي في كلمة خلال حفل احياء ذكرى يوم الطالب الوطني (8 كانون الثاني / ديسمبر) الذي عقد بحضور حشد من الطلاب في كلية ومعهد "الولاية" للقيادة والإدارة التابع لجامعة الدفاع العليا بالحرس الثوري (دافوس) : ان قواتنا المسلحة على اهبة الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية؛ مبينا ان المزيج بين العلوم الحديثة والايمان بالباري تعالى يشكل العمود الفقري للاقتدار الذي تتمتع بها القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا على مواصلة هذا المسار الستراتيجي في كافة المراكز التدريبية ذات الصلة.

واعتبر قائد هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، الطلاب الحضور بانهم "صناع مستقبل القوات المسلحة، وبما يستدعي من الأساتذة أن يستخدموا التخطيط والأبحاث والاساليب الحديثة والمتطورة في برامجهم التعليمية، لكي يتسنى للقوات المسلحة مواكبة أحدث التقنيات العالمية ولا تتخلف عن هذا الركب".

كما اشار اللواء موسوي إلى التطورات في ساحات الحرب المركبة والمعرفية، واصفا الاستعداد للحروب الحديثة ضرورة ستراتيجية، داعيًا طلاب الكليات العسكرية في البلاد، إلى "تعلم السيناريوهات الدفاعية الجديدة والتدرب عليها، مما يتيح للقوات المسلحة القدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في مواجهة أي تهديد".