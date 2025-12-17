إيران توافق على 70% من المقترح الروسي لإنشاء خط سكة حديد رشت-أستارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هوشنك بازوند، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل، بخصوص خط سكة حديد رشت-أستارا: "نحن نوافق على ما يقارب 70% من المقترح الروسي لإنشاء خط سكة حديد رشت-أستارا".

وأوضح أن "خلافنا فني ويتعلق بالمحطات". وأضاف: "بحكم خبرتهم الواسعة في بناء محطات السكك الحديدية، من الطبيعي أن يتجه الروس في تصميمهم نحو هذا الاتجاه. قد لا يكون هذا مقبولاً لدينا. بالطبع، سنحل هذه المسألة خلال زيارتنا لروسيا."

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الروس سينفذون المشروع، قال: "لا، سيتولى الإيرانيون بناء خط سكة حديد رشت-أستارا، والمقاول الرئيسي لهذا المشروع هو مقر خاتم الأنبياء (ص)."

كما أشار إلى وضع الممرات، قائلاً: "يمتلك العراق، كمنافس لنا، ممرات في ميناءي الفاو وأم القصر، وهو منشغل بأنشطته. الممرات ليست مجرد طرق لنقل البضائع والركاب، بل لها مزايا وآثار عديدة؛ إذ يمكن لهذه الطرق أن تُسهّل الحركة وتؤثر في السياسات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ممر زانغزور الذي نوقش مؤخراً؛ فرغم عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية فيه، إلا أنه حقق أحد أهدافه، وهو تغيير السياسات."

وأوضح قائلاً: "في قطاع السكك الحديدية، حددنا حوالي 9 ممرات، منها 6 ممرات شمالية جنوبية و3 ممرات شرقية غربية. وأبرز الممرات الشمالية الجنوبية هو طريق أستارا-جابهار، وسأقدم المزيد من التفاصيل حول طريق جابهار-زاهدان إذا سنحت الفرصة."

وأضاف بازوند: "يُعدّ الطريق من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي، الذي يبدأ من جالوس ويمتد إلى ماهشهر، أحد أهم ممرات الطرق السريعة في البلاد؛ حيث يُنفّذ القطاع الخاص نحو 53% من هذا الطريق".

