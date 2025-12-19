العلاقات الثقافية والاقتصادية تتعزز بين إيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال لقائه نصيف جاسم الخطابي، محافظ كربلاء ضمن زيارته للعراق ، قال محافظ ايلام احمد كرمي: "بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة القائمة بين محافظتي إيلام وكربلاء، يُمكن رفع مستوى التجارة الحدودية والتعاون الاقتصادي".

وأضاف، مشيراً إلى القدرات المشتركة للمحافظتين في المجالات السياسية والاجتماعية والطبية والسياحية والدينية: "يمكن للتكامل في هذه المجالات أن يلعب دوراً هاماً في توسيع العلاقات الثنائية والتنمية الإقليمية".

وأعرب محافظ إيلام عن تقديره لكرم الضيافة من لدن أهل محافظة كربلاء خلال أيام الأربعين، مؤكداً أن استضافة الملايين من الزوار تدل على الإمكانيات الكبيرة للسياحة الدينية في كربلاء، وأن إيلام على أتم الاستعداد لتطوير البنية التحتية المتعلقة بها.

وفي إشارة إلى أوجه التشابه التاريخية والثقافية والدينية بين المحافظتين، وإقامة معرض إيلام للحرف اليدوية في كربلاء، قال كرمي: إن إقامة مثل هذه المعارض يعكس القدرات الاقتصادية والثقافية للمحافظتين.

وأشار إلى الاجتماع المشترك لنواب محافظي إيلام وكربلاء، مضيفاً: ستتم متابعة قرارات هذا الاجتماع بجدية بهدف تنمية اقتصاد المحافظتين.

وأضاف كرمي: محافظة إيلام على أتم الاستعداد لاستضافة معرض كربلاء للحرف اليدوية والسياحة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين المحافظتين.

وكان محافظ إيلام قد وصل إلى محافظة ميسان يوم الأربعاء بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة وتسريع وتيرة تجهيز البنية التحتية لمعبر تشيلات الحدودي في العراق.

وضمن برنامجه خلال زيارته للعراق، التقى محافظ ايلام ، محافظ كربلاء وناقش معه عدداً من القضايا الثقافية والاقتصادية.

ويُعدّ معبر تشيلات الحدودي، الذي اكتملت خطته الشاملة، من أبرز المشاريع التنموية في غرب البلاد، نظراً لموقعه الجغرافي المتميز وكونه في صلب اهتمام لجنة الأربعين المركزية.

وبفضل قرب تشيلات من مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان)، يُمكن لهذا المعبر أن يُخفف من الازدحام المروري الخانق على معبر مهران الحدودي خلال أوقات الذروة، وخاصةً ايام الأربعين، باعتباره معبراً مساعداً، وأن يُحسّن من جودة الخدمات المُقدّمة للزوار.

وتبلغ حدود محافظة إيلام مع العراق 430 كيلومتراً، منها 220 كيلومتراً تقع في مدينة دهلران.

وتمت إضافة معبر تشيلات الحدودي في دهلران إلى قائمة المعابر الرسمية بين البلدين بموافقة رسمية من بغداد.

