إيران وتركمانستان تبحثان مستجدات بحر قزوين والتحضير للقمة السابعة في طهران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"، خلال لقائه الممثل الخاص لتركمانستان لشؤون بحر قزوين «مراد أتاجانف»،آخر التطورات المتعلقة بهذا البحر وتفاصيل عقد القمة السابعة للدول المطلة على البحر التي ستعقد بطهران في يوليو من العام المقبل.

وأعلن كاظم غريب آبادي على منصة " اکس" عن لقائه مع الممثل التركمانستاني وكتب: "في إطار توسیع التفاعلات الثنائية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المطلة على بحر قزوين، التقيت في طهران، الممثل الخاص لتركمانستان لشؤون بحر قزوين مراد أتاجانف ".

وأضاف:ناقشنا في هذا الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بمنطقة بحر قزوين، بما في ذلك قضايا مثل عقد القمة السابعة للدول المطلة على البحر التي ستعقد بطهران في يوليو من العام المقبل، والتعاون المشترك بين الدول الساحلية والقضايا البيئية المرتبطة ببحر قزوين، بما في ذلك نقل أمانة اتفاقية طهران إلى المنطقة، ودراسة السبل العملية لمواجهة ظاهرة تراجع منسوب مياه هذا البحر.

وأضاف غريب آبادي: "في هذا الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة المشاورات وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول الساحلية".

