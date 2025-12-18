الخارجية الايرانية: العقوبات والقيود غير القانونية تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الايرانية قالت في بيان لها عبر صفحتها على منصة اكس: العدوان العسكري على إيران، والتواطؤ مع كيان يرتكب إبادة جماعية في قتل مواطنين إيرانيين، وفرض عقوبات غير قانونية، واستغلال امتياز استضافة الأمم المتحدة، كلها أعمال من نفس النوع؛ وهي ليست سوى استهتار صارخ من جانب النظام الأمريكي بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية، والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

محاولة وزارة الخارجية الأمريكية التستر على هذه الانتهاكات تحت ستار النفاق وهو "التعاطف مع الشعب الإيراني" أمر مخادع ومثير للسخرية.

العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني والقيود غير القانونية المفروضة على ممثليه في الأمم المتحدة تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية والأعراف الدبلوماسية.

يُظهر هذا السلوك استغلال موقع استضافة الأمم المتحدة كأداة في سياسة خارجية استبدادية لترهيب الدول الأعضاء من خلال مضايقة ممثليها.

إن الامتثال لالتزامات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستضافة ليس منّة، بل هو التزام قانوني وملزم بموجب معاهدة المقر لعام 1946.