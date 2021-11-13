الهدف من مفاوضات فيينا رفع العقوبات غير القانونیة عن إيران/ تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بكورونا

باقري: الهدف من مفاوضات فيينا رفع العقوبات غير القانونیة عن إيران

رفض مساعد وزير الخارجية الإيراني المفاوضات بشأن برنامج إيران الصاروخي وأمنه، وقال إن الهدف من مفاوضات فيينا هو رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على إيران خلافًا لقرارات الأمم المتحدة.

صرح أمير عبداللهيان عبر حسابه في تويتر عن؛ شروط إيران للتوصل إلى اتفاق جيد خلال فترة قصيرة

قال وزير الخارجية الايراني في حال دخلت الاطراف الآخرى في مفاوضات فيينا بأسلوب جاد وإيجابي، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد خلال فترة قصيرة.

خلال رحلة إلى مدريد؛ باقري یلتقی مساعدة وزير الخارجية الإسباني للشؤون السياسية

التقى مساعد وزير الخارجية الايراني خلال زيارته لإسبانيا بمساعدة وزير الخارجية الأسباني للشؤون السياسية.

الصحة الايرانية: تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخصا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 7 آلاف و 322 إصابة و 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

باقری: المحادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا کانت بناءة وتطلعية

قال مساعد وزير الخارجية الایرانی لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع المسؤولين السياسيين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكانت المحادثات رغم الصراحة والجدية بناءة وتطلعية.

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