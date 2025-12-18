حزب الله يدين الفعل الشنيع بتدنيس المصحف الشريف في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله، قال في بيان له مساء اليوم الخميس: ندين بأشدّ العبارات الجريمة المشينة والفعل الشنيع الذي أقدم عليه أحد الأميركيين والمتمثل بتدنيس ‏المصحف الشريف في مشهدٍ استفزازي ينضح بالكراهية والتحريض.

واكد حزب الله ان هذا يشكّل اعتداءً صارخاً على أقدس مقدسات ‏المسلمين وعلى القيم الدينية والإنسانية التي تمثّلها الديانات السماوية جمعاء.

واشار حزب الله إلى ان امتناع الإدارة الأميركية عن اتخاذ أي إجراء بحق مرتكبي تلك الإساءات تحت ذريعة حرية الرأي ‏والتعبير الزائفة هو إثبات أن تلك الإدارة تمنح الغطاء الكامل لتلك الممارسات التحريضية الخطيرة.

واكد حزب الله انّ هذه الجريمة ليست خطوة منفردة أو تصرف فردي معزول بل إن هؤلاء الأشخاص المهووسين هم دمى متحركة ‏بيد الاستكبار العالمي الذي يسعى طُغاته إلى توهين الدين الإسلامي.

ودعا حزب الله الأمة العربية والإسلامية وأتباع جميع الرسالات ‏السماوية إلى أوسع حملة إدانة لهذا الفعل الإجرامي وإلى اتخاذ موقف يرفض أي تعرض ‏لحرمات ومقدسات الإسلام ولأي رسالة سماوية.