خطوة نحو توسيع العلاقات.. تفعيل المسار السككي البلاروسي الى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء اضافت وكالة انباء بيلاروسيا ان تشغيل المسار الجديد يسهم في تنويع الصادرات وتعزيز مكانة المنتجين المحليين في الاسواق الدولية.

وكانت وزيرة الطرق وبناء المدن الايرانية قد اعلنت خلال لقائها نظيرها البيلاروسي في وقت سابق عن استعداد طهران لتوسيع شحن السلع والترانزيت في اطار الممر الدولي للنقل الشمال – جنوب.

يذكر ان الممر الدولي للنقل الشمال – جنوب، هو مسار تجاري شامل متعدد الاوجه، يربط ايران باوروبا وروسيا واسيا الوسطى عبر ثلاثة مسارات رئيسية للقوقاز واسيا الوسطى وبحر قزوين.

