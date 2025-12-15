وزيرا خارجية إيران وبيلاروسيا يعربان عن ارتياحهما لتقدم العلاقات بين البلدين

وأفادت كالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى بيلاروسيا للتشاور مع كبار المسؤولين في الحكومة البيلاروسية، بنظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف بعد ظهر يوم الاثنين.

وخلال هذا اللقاء، استعرض وزيرا خارجية إيران وبيلاروسيا العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الدولية.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما لتقدم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والنقل والعبور والصناعة، وأكدا عزم قادة البلدين على توسيع نطاق التعاون بينهما.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس بزشكيان إلى مينسك في أغسطس/آب من هذا العام، صرّح وزير خارجية إيران بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى جاهدة لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين.

وأشار وزير خارجية بيلاروسيا إلى متانة العلاقات البيلاروسية الإيرانية، مؤكداً جدية بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع سبل التنسيق والتعاون على مستوى المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، والترتيبات المتعددة الأطراف، ولا سيما مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وحركة عدم الانحياز، بهدف دعم سيادة القانون ومواجهة الضغوط المتزايدة على التعددية.

وفي ختام الاجتماع، وقّع وزيرا خارجية إيران وبيلاروسيا ثلاث وثائق تعاون بين البلدين.