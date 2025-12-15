عراقجي: لايران وبيلاروسيا رغبة مشتركة في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد عباس عراقجي للصحفيين خلال زيارته لبيلاروسيا: "عقدتُ اليوم اجتماعًا مثمرًا للغاية مع السيد لوكاشينكو، الرئيس المُوقّر لبيلاروسيا. إن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا تشهد تقدمًا ملحوظًا، وتُعدّ زيارة السيد لوكاشينكو إلى طهران، ثم زيارة السيد بزشكيان إلى مينسك، منعطفات هامة تُبشّر بمزيد من التطور في العلاقات".

وأضاف: "لدينا مواقف مشتركة في المجالات السياسية، ونتعاون في العديد من القضايا الدولية في المحافل الدولية، ونجري مشاورات سياسية دورية".

وقال وزير الخارجية: "في المجال الاقتصادي، يشمل تعاوننا طيفًا واسعًا من القضايا المختلفة. توجد علاقات تجارية جيدة بين البلدين، ولكنها بالطبع غير كافية. كلا البلدين عازم على زيادة هذا التبادل التجاري، وقد اتخذنا أيضًا خطوات جيدة في مجال الاستثمار والإنتاج المشترك".

إيران من بين مستوردي البوتاس (السماد) من بيلاروسيا، وقد اتُخذت اليوم قراراتٌ موفقةٌ للغاية لتيسير هذا التعاون الاقتصادي.

وقال عراقجي: عُقد الأسبوع الماضي اجتماع اللجنة الاقتصادية للبلدين في طهران، ثم استقبلنا وزير الصناعة والتجارة البيلاروسي في إيران، وتم التوصل إلى اتفاقياتٍ مثمرةٍ للغاية خلال هذا الاجتماع.

وأضاف: سيتوجه وزير الطرق البيلاروسي قريبًا إلى إيران لتعزيز التعاون في مجال النقل العابر والدولي.