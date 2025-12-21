خطة لبناء سجن محاط بالتماسيح للأسرى الفلسطينيين!

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن شهاب، أعلن مصدر أمني في الكيان الصهيوني أن تل أبيب تدرس اقتراح وزير "الأمن" الداخلي، إيتمار بن غفير، اللاإنساني والوحشي، ببناء سجن جديد للأسرى الفلسطينيين.

ويتضمن هذا المخطط وضع عدد من التماسيح حول السجن، على غرار سجن في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في السجون الصهيونية ارتفع إلى مستوى غير مسبوق منذ تولي بن غفير منصبه في حكومة تل أبيب.

وكان بن غفير قد اقترح سابقاً مخططات أخرى لاإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين.

