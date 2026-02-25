  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٢:٣٩ م

بن غيفر يُسلّم أمر إخلاء لفلسطيني: وثيقتك لا تُهم + الفيديو

أظهر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، مرة أخرى، موجة جديدة من الفوضى والعنف المنظم ضد الفلسطينيين أمام الكاميرات، حيث قام بتسليم أوامر إخلاء شخصيًا إلى منازل فلسطينية في الضفة الغربية لأصحابها الأصليين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في إحدى الحالات، قدّم صاحب المنزل وثائق تُثبت أن الأرض مسجلة باسم عائلته، لكن إيتامار بن غيفر ردّ قائلًا: "لا يهمني.. اليهود فوق القانون".

