بن غيفر يُسلّم أمر إخلاء لفلسطيني: وثيقتك لا تُهم + الفيديو

أظهر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، مرة أخرى، موجة جديدة من الفوضى والعنف المنظم ضد الفلسطينيين أمام الكاميرات، حيث قام بتسليم أوامر إخلاء شخصيًا إلى منازل فلسطينية في الضفة الغربية لأصحابها الأصليين.