بن غيفر يُسلّم أمر إخلاء لفلسطيني: وثيقتك لا تُهم + الفيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء في إحدى الحالات، قدّم صاحب المنزل وثائق تُثبت أن الأرض مسجلة باسم عائلته، لكن إيتامار بن غيفر ردّ قائلًا: "لا يهمني.. اليهود فوق القانون".
أظهر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، مرة أخرى، موجة جديدة من الفوضى والعنف المنظم ضد الفلسطينيين أمام الكاميرات، حيث قام بتسليم أوامر إخلاء شخصيًا إلى منازل فلسطينية في الضفة الغربية لأصحابها الأصليين.
