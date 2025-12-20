مذبحة "حي التفاح"، جريمة جديدة للكيان بحق المدنيين العزّل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت اللجان في بيان لها أن هذا الاستهداف الإجرامي المباشر للمدنيين الأبرياء في مركز التدريب بمدينة غزة، الذي يُبرر تحت ذرائع واهية ومكشوفة، يشكل خرقاً صارخاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، ودليلاً دامغاً على النوايا الإجرامية للعدو الصهيوني ورئيسه المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية.

كما شددت على أن هذه الجرائم المتواصلة تكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الغاصب، المدعوم أمريكياً، في سعيه لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد ومواصلة عدوانه الهمجي رغم الاتفاقات الدولية.

ودعت لجان المقاومة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري والحاسم لوقف الخروقات الصهيونية المستمرة، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، محذرة من أن صمت المجتمع الدولي يشجع العدو على ارتكاب المزيد من المجازر.

وقالت مصادر طبية إن جثامين 6 شهداء بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طاول مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزاً لإيواء النازحين.

وتقدمت دبابة إسرائيلية داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها تجاهها، ما أوقع عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى. وأشار شهود عيان إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، ما أخّر عملية إجلاء الضحايا. وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل المدرسة، ما فاقم عدد الضحايا.

